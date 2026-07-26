Asesinan a poeta en la puerta de su casa en Barranco: detienen a su sobrino como principal sospechoso

​El poeta y escritor peruano Juan José Soto Bacigalupo fue asesinado tras ser atacado con un arma blanca en la puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra 4 del jirón Luna Pizarro, en el distrito de Barranco.

La víctima fue interceptada por su agresor al retornar a su inmueble y, pese a solicitar auxilio tras el ataque, se desvaneció en el pasaje de la quinta donde residía, perdiendo la vida a causa de las heridas sufridas.

​La Policía de Investigación Criminal y agentes de la Depincri detuvieron en el distrito de San Juan de Miraflores a Manuel Valera Soto, sobrino de la víctima, quien ha sido señalado por las autoridades como el principal sospechoso del crimen. Según las primeras informaciones policiales y testimonios de vecinos, el ataque habría sido motivado por presuntos conflictos familiares.

​Presentación de libro programada

​El trágico suceso ocurrió el mismo día en que el escritor tenía prevista la presentación de su más reciente obra literaria, titulada "Palabra sobre los abismos". Soto Bacigalupo había estado promocionando el evento a través de sus redes sociales, el cual se llevaría a cabo en una librería cercana a su domicilio, además de contar con otras actividades programadas para los días siguientes.

​Investigaciones en curso

​Las autoridades policiales y los agentes de la Depincri han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas y determinar el móvil del crimen. El sospechoso permanece bajo custodia policial mientras recopilan información como parte de las diligencias de ley.