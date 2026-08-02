Casas terminan inundadas tras intensa lluvia en VES: varias familias resultan afectadas

Una intensa llovizna registrada durante la madrugada de este domingo 2 de agosto provocó la inundación de más de 20 viviendas en la manzana PM del grupo 1, sector 1, en el distrito de Villa El Salvador.

Las precipitaciones causaron el colapso del desagüe, lo que originó el ingreso de aguas servidas a los inmuebles y alcanzó niveles de acumulación que en algunas zonas afectaron severamente las estructuras.

Estas inundaciones comenzaron a intensificarse desde las 2:00 a. m. y empeoraron al promediar las 4:00 a. m. con el colapso de desagües, lavaderos y baños. Ante esta emergencia, los damnificados se vieron obligados a cortar el suministro eléctrico para evitar cortocircuitos o accidentes, perdiendo electrodomésticos, muebles, colchones y útiles escolares.

​Falta de atención de autoridades

​Los residentes afectados denunciaron ante las cámaras de El Dominical, la ausencia de personal de Sedapal y de la Municipalidad de Villa El Salvador para realizar las labores de succión y limpieza del agua empozada. Según señalaron los vecinos, acudieron a solicitar auxilio desde las primeras horas de la mañana, pero no obtuvieron una respuesta rápida ni el despliegue de maquinaria para atender la emergencia.

Afectación y focos infecciosos

​Por su parte, los vecinos expresaron su indignación ante la falta de apoyo, indicando que este tipo de aniegos se ha vuelto recurrente durante la temporada de lluvias. ​La acumulación de aguas residuales en las áreas de cocina, dormitorios y pasajes ha generado un foco infeccioso que expone a adultos mayores y niños a enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Asimismo, la presencia de charcos estancados eleva el riesgo de proliferación de enfermedades como el dengue.

Vecinos limpian y esperan ayuda

​Hasta el momento, los damnificados continúan realizando labores de limpieza por sus propios medios para retirar el agua acumulada dentro de sus domicilios. Se espera que las autoridades correspondientes acudan al lugar para evaluar los daños materiales y brindar la asistencia técnica requerida.