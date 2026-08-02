Pelícanos invaden Chorrillos: aves marinas buscan comida en el muelle

Decenas de aves marinas, principalmente pelícanos, han invadido las instalaciones y zonas aledañas del Terminal Pesquero del distrito de Chorrillos en busca de alimento ante la falta de peces en el mar.

La presencia de estas especies se registra a lo largo de las orillas, sobre los techos del mercado artesanal y en los accesos peatonales, donde permanecen a la espera de desperdicios de pescado o de la asistencia de comerciantes y compradores locales.

​Impacto del fenómeno El Niño

Esto se debe al calentamiento de las aguas del mar provocado por el fenómeno El Niño. Esta alteración de la temperatura marina ha causado un alejamiento de la anchoveta hacia zonas de mayor profundidad, privando a la fauna costera de su principal fuente de alimentación y obligándola a desplazarse hacia áreas urbanas y muelles pesqueros.

​Situación de riesgo y pedido de vecinos

Se ha reportado la muerte de al menos dos ejemplares marinos dentro del terminal en días recientes debido a la falta de nutrición. Pese a que estas aves suelen ser de hábitos diurnos, se les ha visto en el terminal incluso en la noche para conseguir alimento

​Ante este panorama, los pescadores y trabajadores intentan asistir a las especies proporcionándoles restos de pescado. No obstante, los comerciantes y ciudadanos de la zona han solicitado la intervención inmediata de las autoridades competentes para atender la crisis alimentaria.