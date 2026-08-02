Caos en av. Aviación: conductores de motos eléctricas invaden veredas

Un equipo de El Dominical corroboró cómo varios conductores de motos eléctricas invaden las veredas y circularon en sentido contrario a lo largo de la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria.

La falta de fiscalización en la zona permite que estos vehículos menores ocupen zonas exclusivas para peatones en horas de alto tránsito vehicular. Durante nuestro recorrido se observó a transeúntes esquivar las unidades para evitar atropellos.

Al ser abordados sobre las faltas cometidas, los conductores intentaron justificar su accionar argumentando emergencias mecánicas o tener prisa por brindar servicios de transporte en tramos cortos.

​Fiscalización y sanciones

​Ante el incremento del desorden en la vía, efectivos de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazaron al lugar para liberar la calzada y reordenar el flujo vehicular en la intersección con la avenida México.

​Las autoridades recordaron a los conductores que el uso de SOAT, placa de rodaje y licencia de conducir es de carácter obligatorio. Asimismo, informaron que el incumplimiento de estas normas y la circulación por vías no autorizadas acarrean multas de S/550.