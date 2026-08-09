Sicarios atacan a balazos a conductor de combi de la ruta Colonial

Dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta atacaron a balazos una combi informal de transporte público en la avenida Colonial durante la madrugada. El ataque dejó cuatro impactos de bala en la carrocería del vehículo y cinco casquillos percutidos en el pavimento.

A pesar de los disparos dirigidos hacia la parte delantera de la unidad, el chofer de la combi sobrevivió tras resultar herido y fue trasladado al Hospital Loayza para una evaluación preventiva.

​Agentes y peritos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, se constató dos de los disparos cerca del parachoques y la luz intermitente del vehículo. En el interior de la combi también se encontraba la cobradora, quien presenció los disparos.

​Temor y piden más seguridad

​Los vecinos y usuarios habituales del servicio expresaron su preocupación ante este tipo de atentados vinculados al cobro de extorsiones. Asimismo, manifestaron su temor de que sean alcanzados por disparos mientras utilizan las combis de la ruta Colonial.

Además, los residentes señalaron que el valor del pasaje se incrementó de S/1,00 a S/1,50 en la zona. Ante este escenario, ellos exigen mayor resguardo policial y presencia de las fuerzas de seguridad en la vía pública.