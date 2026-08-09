Cae alias "Dominick": adolescente de 17 años acribilló de más de 20 balazos a "Careca" en Bellavista

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a un menor de 17 años conocido como alias "Dominick", acusado de haber acribillado a Giancarlo Zegarra Cuadros, alias "Careca", en el distrito de Bellavista.

El ataque armado se produjo cuando la víctima se desplazaba en un automóvil. En el asiento del copiloto se encontraba la pareja del agraviado, quien resultó ilesa tras la ráfaga de disparos perpetrada en plena vía pública.

​De acuerdo con las verificaciones policiales, la unidad de placa CNJ-279 presentó al menos 20 impactos de proyectil de arma de fuego, distribuidos entre el parabrisas delantero y las ventanas laterales del conductor.

​Hipótesis policial y antecedentes criminales

​Las autoridades investigan la hipótesis de una disputa de control territorial entre bandas dedicadas al crimen organizado. Según los registros policiales, alias "Careca" cuenta con antecedentes policiales.

Zegarra Cuadros estuvo recluído en el penal de San Juan de Lurigancho en 2013, del cual se habría fugado. Por su parte, el menor intervenido, alias "Dominick", cuenta con detenciones previas vinculadas al robo de lingotes de oro reportado en la Costa Verde.