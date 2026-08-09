Dueño de pizzería dispara al techo durante inspección municipal: local terminó clausurado

El propietario de una pizzería y trattoria realizó un disparo con un arma de fuego hacia el techo del local cuando se realizaba un operativo de inspección municipal, en la cuadra 3 de la avenida Campodónico, el distrito de La Victoria.
Dicho incidente se produjo en el establecimiento de comida en el momento en que el personal de fiscalización e inspectores municipales comunicaban las faltas administrativas detectadas en el negocio.
Según las imágenes registradas en el lugar, los fiscalizadores y personal de serenazgo ingresaron al local para desarrollar las labores de control correspondientes. En medio del intercambio de palabras y la resistencia de los encargados, el dueño se dirigió hacia la zona del mostrador, extrajo una pistola y efectúo una detonación al aire.
Faltas administrativas detectadas
El hecho obligó a los agentes municipales a replegarse del establecimiento para resguardar su integridad. De acuerdo con la información brindada por la Municipalidad de La Victoria, la intervención obedeció a una multa por inspección técnica de seguridad en edificaciones y a la falta del certificado de pozo a tierra.
Clausura del establecimiento
Al notificar la medida de clausura temporal correspondiente por los incumplimientos detectados, los propietarios reaccionaron de forma violenta contra los trabajadores municipales. Tras los hechos registrados, el establecimiento permaneció con las puertas cerradas y los letreros de clausura colocados por la autoridad municipal.