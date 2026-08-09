Dueño de pizzería dispara al techo durante inspección municipal: local terminó clausurado

​El propietario de una pizzería y trattoria realizó un disparo con un arma de fuego hacia el techo del local cuando se realizaba un operativo de inspección municipal, en la cuadra 3 de la avenida Campodónico, el distrito de La Victoria.

Dicho incidente se produjo en el establecimiento de comida en el momento en que el personal de fiscalización e inspectores municipales comunicaban las faltas administrativas detectadas en el negocio.

​Según las imágenes registradas en el lugar, los fiscalizadores y personal de serenazgo ingresaron al local para desarrollar las labores de control correspondientes. En medio del intercambio de palabras y la resistencia de los encargados, el dueño se dirigió hacia la zona del mostrador, extrajo una pistola y efectúo una detonación al aire.

Faltas administrativas detectadas

El hecho obligó a los agentes municipales a replegarse del establecimiento para resguardar su integridad. ​De acuerdo con la información brindada por la Municipalidad de La Victoria, la intervención obedeció a una multa por inspección técnica de seguridad en edificaciones y a la falta del certificado de pozo a tierra.

Clausura del establecimiento

Al notificar la medida de clausura temporal correspondiente por los incumplimientos detectados, los propietarios reaccionaron de forma violenta contra los trabajadores municipales. ​Tras los hechos registrados, el establecimiento permaneció con las puertas cerradas y los letreros de clausura colocados por la autoridad municipal.