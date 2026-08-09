Parque de Las Leyendas presenta a la cangura "Kira" y alista la llegada de dos elefantes

El Parque de Las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, presentó oficialmente a Kira, una pequeña cangura de pocos meses de nacida. La cría es hija de Alba y Bruce, una pareja de canguros del recinto.

Su presentación ante el público en general se realizó tras superar con mucho éxito sus primeras semanas de desarrollo en el marsupio de su madre, convirtiéndose en el nuevo atractivo del zoológico.

​La historia de la madre de la cría, Alba, destaca por haber sido criada tras caer del marsupio de su progenitora cuando era pequeña. Tras perder inicialmente parte de su instinto maternal, Alba logró recuperarlo al convertirse en madre primeriza. Actualmente, la pequeña Kira comienza a salir de la bolsa marsupial de su madre para interactuar con su entorno antes de volver a resguardarse.

Otros animales del zoológico

​Además de los canguros, el zoológico alberga a otras especies populares entre los visitantes, como los camellos Calán y Vainilla, conocidos por su sociabilidad, y los tapires Hana y Patricio, que habitan en la zona correspondiente a la región selva. Cada una de estas especies recibe cuidados especializados y alimentación balanceada por parte del personal técnico del recinto.

Dos elefantes llegan en octubre

​Como parte de los planes de expansión, el Parque de Las Leyendas inició la remodelación de la zona de paquidermos para ampliar el área de menos de mil metros cuadrados a 3 mil metros cuadrados. Esta nueva infraestructura contará con piscinas de agua y lodo para recibir a dos elefantes machos, cuya llegada está programada para el mes de octubre