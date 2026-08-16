La Molina: jóvenes a bordo de BMW chocan contra cerco de la Universidad Agraria

Esta madrugada, un moderno automóvil BMW terminó impactando contra un cerco de la Universidad Agraria La Molina. Dentro del auto presuntamente iban dos jóvenes.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente; trascendió que los muchachos circulaban a excesiva velocidad, por lo que habrían perdido el control del auto.

DAÑOS MATERIALES

Los muchachos resultaron ilesos, sus identidades no fueron reveladas, tendrán que pasar dosaje etílico. El auto sufrió considerables daños materiales en la parte delantera.

Las autoridades del distrito solicitaron a los jóvenes mayor prudencia al momento de conducir, sobre todo cuando retornan a sus viviendas tras salir a divertirse.