Santa Rosa de Lima: cientos de fieles llegan a su santuario para rezar y dejar carta en pozo de los deseos

Como todos los años, cada 30 de agosto, personas de todos los distritos de la capital llegan al Santuario de Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico, con motivo de las actividades religiosas programadas para celebrar su día.

Desde muy temprano, cientos de fieles de todas las edades llegaron al Santuario, ubicado en la avenida Tacna; uno de los lugares más visitados es el Pozo de los Deseos, donde las personas dejan su carta con petitorios a la santa limeña.

EXPRESIONES DE FE

Ante la gran afluencia de gente, el municipio de Lima dispuso acciones de prevención y seguridad para acompañar el desarrollo de las actividades y facilitar el desplazamiento de ciudadanos que participarán de esta celebración.

Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y también de las Filipinas, es una de las expresiones de fe y tradición más representativas de nuestra ciudad; durante todo el año su santuario es visitado por los fieles.