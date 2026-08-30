Alerta de tsunami: vecinos del Callao solo tendrían diez minutos para abandonar sus casas

Los resultados del simulacro de terremoto y posterior tsunami realizado hace unas semanas dejaron grandes preocupaciones, sobre todo en el Callao. Por ejemplo, se presentan problemas en la evacuación de las personas.

Para la teniente brigadier de los Bomberos, Rosa Albán, en la prueba, la evacuación de los vecinos hasta la Villa Deportiva del Callao, en el óvalo de La Perla, demoró unos 30 minutos, cuando el tiempo en llegar de la ola es de 10.

SUELO INESTABLE

Dijo también que en un temblor de magnitud 8.8, más de 110 mil personas aproximadamente perderían la vida; los más afectados serían los vecinos de La Punta, Callao Centro y los del sector de Ventanilla cercanos al litoral.

Esto debido al derrumbe de casas, ya que muchas viviendas en el Primer Puerto son de adobe y quincha, además de antiguas; por otro lado, en Ventanilla el suelo es “inestable”, por lo que hasta inmuebles modernos podrían caer.