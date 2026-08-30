Perrito de albergue municipal en Surco fue elegido para interpretar a “Sandy” en la obra Annie

En Surco existe un espacio pensado especialmente para que los perros puedan correr, jugar y ejercitarse. Se trata de un parque que recibe a mascotas de distintos distritos y que también permite que los animales del albergue municipal salgan de su rutina y disfruten de paseos diarios.

Para los especialistas, estas actividades son importantes porque ayudan a reducir el estrés de los perros que permanecen en el albergue y favorecen su socialización. “Para las mascotas es importante porque vivir en él también estresa porque empieza a ladrar uno y ladran todos a la vez, estos espacios los prepara para tener un carácter bueno”, indicó Humberto Quesquén coordinador de la brigada y bienestar de la Municipalidad de Surco.

BARRABAS LLEGA AL TEATRO COMO "SANDY"

Uno de los protagonistas de esta historia es Barrabás, un perro rescatado cuando era cachorro y que, pese a ser inicialmente tímido y poco sociable, logró ser seleccionado mediante un casting para interpretar a Sandy, el perro de la obra teatral Annie. “Su carácter fue ideal para el personaje y también su aspecto que es lo que más les gusto”, indicó personal del albergue.

Actualmente, más de 100 perros permanecen en el albergue municipal y participan en jornadas de adopción durante los fines de semana. La Municipalidad de Surco invita a las familias a conocer a estos animales y brindarles la oportunidad de encontrar un hogar, donde puedan recibir y entregar compañía y cariño.