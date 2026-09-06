Caso Los Pulpos: investigado Jhonsson Cruz Torres estará detenido por 15 días en la Dircote

El investigado Jhonsson Smith Cruz Torres, cabecilla de la banda criminal Los Pulpos, capturado el último martes en Bolivia, estará 15 días detenido en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en Lima.

Lo informó el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal; dijo también que, tras vencerse dicho plazo, será recluido en un penal. "Tiene condena de cadena perpetua", señaló.

COORDINANDO LAS DILIGENCIAS

Respecto a Gabriel Alexander Mendocilla Gómez (23), quien fue detenido junto a Cruz Torres (30) en la ciudad de La Paz, Bolivia, también permanecerá 15 días en la sede de la Dircote, mientras se le investiga, informa RPP.

"Ambos ya tienen la detención preliminar. Se están coordinando las diligencias a realizar. Va a venir un equipo de Secuestros de Trujillo acá y las diligencias se van a realizar acá, en la sede de la Dircote", agregó.