Ejecutivo declara estado de emergencia por 60 días en cinco centros carcelarios de alta peligrosidad

El Gobierno declaró el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). En estas prisiones, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

La medida del Poder Ejecutivo, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días y comprende el perímetro exterior de las cárceles. En este sector se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

REQUISAS PERMANENTES

Además, la PNP con el apoyo de las FF. AA. ejecutará acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético. Estas intervenciones contemplan un control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas.

Asimismo, se realizarán requisas permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. En tanto, el Instituto Nacional Penitenciario mantendrá la administración y la custodia interna de las prisiones.