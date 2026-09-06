Breña estrena parque exclusivo para mascotas con juegos y áreas de recreación

Breña cuenta ahora con su primer parque exclusivo para mascotas, ubicado en la cuadra 17 del jirón Jorge Chávez. El espacio tiene aproximadamente 210 metros cuadrados y está equipado con estructuras para que los perros puedan correr, saltar y desarrollar distintas actividades.

Un espacio recuperado para los engreídos de cuatro patas

El área, denominada “Pet Friendly”, fue recuperada luego de haber sido utilizada como estacionamiento y depósito. Vecinos señalaron que anteriormente el lugar también era escenario de consumo de alcohol y peleas, por lo que destacaron su transformación en un espacio destinado a las mascotas.

La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por los dueños de perros, quienes aseguran que ahora cuentan con una alternativa más cercana para pasearlos y ayudarlos a liberar energía. Algunos visitantes incluso llegan con varios animales rescatados y los llevan en grupos para que puedan disfrutar de las instalaciones.

El parque puede ser utilizado tanto por vecinos de Breña como por personas de otros distritos y permanece abierto desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Para ingresar, los dueños deben llevar bolsas para recoger los desechos de sus mascotas y contribuir al cuidado del espacio.