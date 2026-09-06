Operativo interviene a personas ebrias y busca frenar fiestas nocturnas en la Costa Verde

La Costa Verde, en Chorrillos, fue escenario de un operativo contra el consumo excesivo de alcohol, la acumulación de basura y las fiestas que se prolongan durante la madrugada. Vecinos denunciaron constantes ruidos y situaciones de desorden en la zona.

Autoridades reforzaron los operativos nocturnos

La intervención fue encabezada por la alcaldesa de Chorrillos junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú. Según las autoridades, estas acciones se vienen realizando desde hace varias semanas ante las quejas de los residentes por las reuniones y fiestas en el litoral.

Durante el operativo, decenas de personas que se encontraban en estado de ebriedad fueron retiradas del lugar. Los agentes también constataron la presencia de residuos en la arena y vehículos que eran utilizados como parte de estas reuniones.

Aunque los vehículos con parlantes de gran tamaño señalados por los vecinos ya habían abandonado la zona antes de la llegada de las autoridades, se anunció que los operativos continuarán de manera inopinada para recuperar el orden y garantizar la tranquilidad de los residentes.