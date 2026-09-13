Presuntos barristas desatan caos, queman mototaxis y dejan heridos previo al clásico del fútbol

Enfrentamientos entre presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima se registraron en diversos puntos de Lima como los distritos de Santiago de Surco, el sector de Zapallal en Puente Piedra y Chosica.

Durante los altercados, los sujetos utilizaron piedras, palos y artefactos pirotécnicos, generando zozobra entre los vecinos, quienes se resguardaron en sus viviendas y lograron grabar los actos vandálicos.

​Al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, siendo trasladadas de emergencia al Hospital José Agurto Tello de Chosica. Asimismo, se reportó la quema de un mototaxi estacionado y diversos daños materiales en los alrededores, mientras agentes policiales intervinieron para controlar la situación.

​Detenciones y actos vandálicos en Matute

​La Policía Nacional del Perú logró la intervención de 15 presuntos barristas en la Carretera Central por alterar el orden público. A uno de los detenidos, quien registra antecedentes por robo agravado, se le incautó una bombarda, quedando a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

​Paralelamente, en los días previos al encuentro deportivo, se registraron actos de vandalismo en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. Sujetos no identificados realizaron pintas y encendieron fuego en las instalaciones del recinto, afectando la fachada del club Alianza Lima, institución que ya presentó la denuncia ante la comisaría del sector.