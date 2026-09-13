La Victoria: incendio deja daños materiales en tiendas de una galería en Gamarra

​Un incendio de proporciones afectó la fachada y parte de la estructura de la Galería Aviación, situada en el jirón Sebastián Barranca en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Debido al siniestro varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se movilizaron para controlar el fuego. Los hombres de rojo trabajaron durante varias horas usando mangueras y equipos especializados para extinguir las llamas que amenazaban con extenderse a locales aledaños.

Las labores de contención se centraron en enfriar la zona afectada y remover los escombros acumulados tras la emergencia, mientras efectivos de la Policía Nacional cercaron el perímetro para facilitar el tránsito de las unidades de emergencia.

​Afectación a comerciantes y evaluación de daños

​Los dueños de los negocios cercanos y los inquilinos del recinto llegaron al lugar al conocer la noticia para verificar el estado de sus mercaderías y locales comerciales. Varios de los afectados ingresaron con la autorización de las autoridades para retirar parte de su mercadería y evaluar los perjuicios económicos.

​Hasta el momento, las causas exactas que originaron el fuego son materia de investigación. En tanto, las cuadras circundantes permanecieron restringidas al tránsito vehicular y peatonal para el desarrollo de las diligencias de ley.