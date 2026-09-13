Mafias financiarían ingreso a escuelas de la PNP para infiltrarse en la institución, advierten expertos

​Especialistas en seguridad advirtieron que diversas organizaciones criminales operan en el país para financiar el ingreso de jóvenes a las 18 escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de infiltrarse en la institución.

​Julio Corcuera, exviceministro del Interior, señaló que el costo de ingreso a las escuelas de suboficiales asciende a S/10,000, un monto elevado para varias personas que no cuentan con los recursos económicos.

Según explicó, muchos de los jóvenes que postulan y carecen de recursos terminan convertidos en un blanco fácil para estas redes criminales, las cuales asumen dichos gastos a cambio de asegurar un contacto directo con los nuevos efectivos.

​Vínculos con criminalidad y filtros en selección

​Ante ello, los expertos indicaron que la criminalidad busca colarse por las escuelas de suboficiales bajo el amparo de que la responsabilidad penal es personal. Además, existen postulantes cuyos familiares poseen vínculos directos con agrupaciones delictivas, lo que facilita el flujo de información confidencial y pone en riesgo la persecución del delito.

​Por esta razón, señalan que las autoridades e instancias correspondientes deben implementar filtros más rigurosos durante el proceso de selección de los futuros agentes. Entre las acciones sugeridas se encuentran la aplicación de polígrafos, la revisión de propiedades y un control estricto sobre las unidades encargadas de la investigación criminal.