Delincuentes armados interceptan a conductor y se llevan su camioneta en Carabayllo

Una camioneta fue robada por tres delincuentes armados en la cuadra 15 de la avenida Camino Real, ubicada en la urbanización La Rinconada, en el distrito de Carabayllo. El asalto se registró la noche del último sábado 12 de septiembre, cuando los hampones interceptaron sorpresivamente a los ocupantes del vehículo particular.

Cámaras de seguridad del lugar captaron cuando los sujetos llegaron a bordo de dos automóviles particulares, uno de color negro y otro gris. Los delincuentes encañonaron y amenazaron con armas de fuego al conductor y el copiloto.

​Mientras uno de los asaltantes tomó el control del vehículo para emprender la huida junto a sus cómplices, la persona que iba en el asiento del copiloto logró ponerse a salvo corriendo hacia la avenida principal.

Investigaciones y pedido de seguridad

Pese a la violencia del atraco y al peligro al que fueron expuestas las víctimas, ninguno resultó herido. ​La Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

En tanto, los vecinos de la zona manifestaron su preocupación y exigieron mayor presencia policial, señalando que este tipo de robos bajo la modalidad de asalto a mano armada ocurren de manera frecuente en el sector.