José Casas: militar en retiro y deportista paralímpico aspira a la alcaldía de Pueblo Libre

José Casas, capitán en retiro del Ejército y deportista paralímpico, postula como candidato a la alcaldía del distrito limeño de Pueblo Libre por la agrupación Avanza País, tras superar una severa discapacidad física ocasionada por un ataque subversivo.

​El atentado ocurrió el 14 de abril de 2012 durante la "Operación Libertad", un despliegue militar en la zona de Convención, en Cusco, destinado a rescatar rehenes de Sendero Luminoso. Durante la emboscada, Casas sufrió múltiples heridas y graves quemaduras que, tras catorce cirugías de alta complejidad, derivaron en la amputación de su pierna izquierda en 2014.

​De la tragedia al deporte internacional

​Pese a que las secuelas físicas interrumpieron su carrera militar tradicional y requirieron años de tratamientos médicos y estancias en el extranjero, el oficial encontró una nueva vía de desarrollo en el deporte de alto rendimiento.

Su disciplina lo llevó a competir en eventos internacionales de gran magnitud, destacando su participación en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y en diversas competencias parapanamericanas donde representó al país.

​Nueva etapa en el servicio público

​Tras consolidar su recuperación y desfilar en ceremonias oficiales junto a veteranos de guerra, Casas ha enfocado su vocación de servicio en la administración municipal en el distrito de Pueblo Libre.