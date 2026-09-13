José Casas: militar en retiro y deportista paralímpico aspira a la alcaldía de Pueblo Libre

José Casas, capitán en retiro del Ejército y deportista paralímpico, postula como candidato a la alcaldía del distrito limeño de Pueblo Libre por la agrupación Avanza País, tras superar una severa discapacidad física ocasionada por un ataque subversivo.
El atentado ocurrió el 14 de abril de 2012 durante la "Operación Libertad", un despliegue militar en la zona de Convención, en Cusco, destinado a rescatar rehenes de Sendero Luminoso. Durante la emboscada, Casas sufrió múltiples heridas y graves quemaduras que, tras catorce cirugías de alta complejidad, derivaron en la amputación de su pierna izquierda en 2014.
De la tragedia al deporte internacional
Pese a que las secuelas físicas interrumpieron su carrera militar tradicional y requirieron años de tratamientos médicos y estancias en el extranjero, el oficial encontró una nueva vía de desarrollo en el deporte de alto rendimiento.
Su disciplina lo llevó a competir en eventos internacionales de gran magnitud, destacando su participación en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y en diversas competencias parapanamericanas donde representó al país.
Nueva etapa en el servicio público
Tras consolidar su recuperación y desfilar en ceremonias oficiales junto a veteranos de guerra, Casas ha enfocado su vocación de servicio en la administración municipal en el distrito de Pueblo Libre.