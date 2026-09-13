Vehículos eléctricos: alertan incremento de infracciones y falta de fiscalización

El uso masivo de vehículos eléctricos, como scooters y bicicletas motorizadas, continúa generando situaciones de peligro, congestión vehicular y accidentes en las principales calles y veredas de Lima.

Pese a las normas vigentes que regulan su desplazamiento, imágenes dan cuenta que los conductores de estos vehículos menores transitan frecuentemente por zonas prohibidas, exponiendo tanto su integridad física como la de los peatones que circulan por las vías públicas de la capital.

​De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, circular por veredas o vías expresas conlleva una multa de S/103, mientras que manejar sin casco o luces asciende a S/206. Asimismo, las sanciones alcanzan los S/412 por conducir bajo efectos del alcohol o realizar maniobras temerarias, y hasta S/2,100 si el scooter supera los 25 k/h, momento en el cual pasa a ser clasificado formalmente como una motocicleta.

​Cuestionan falta de sanciones y fiscalización real

​Especialistas como el experto en transporte Edwin Derteano, señalan que el problema principal no radica en los dispositivos en sí, sino en la manera en que se utilizan y la ausencia de una fiscalización rigurosa por parte de las autoridades competentes. Según indicó, actualmente no se está sancionando de manera efectiva a los infractores, los vehículos no son derivados a los depósitos municipales y no se les impone un castigo correctivo, lo que incentiva la reincidencia en conductas imprudentes.

Cabe resaltar que las municipalidades de Lima como la Policía Nacional tienen la facultad de aplicar las normativas dentro de sus respectivas jurisdicciones. No obstante, los expertos recalcan la necesidad de que el Ministerio de Transportes implemente estrategias concretas para combatir esta problemática, adaptando el control estatal a los cambios en la movilidad urbana generados por la tecnología.