Falsos clientes asesinan a balazos a joven repartidor de delivery en Villa María del Triunfo

​Un joven repartidor de delivery fue asesinado la noche del último sábado 19 de septiembre, en la intersección de la calle Raimondi con Ciro Alegría, en el distrito de Villa María del Triunfo, tras ser interceptado por dos sujetos que fingieron realizar un pedido de pollo a la brasa para atacarlo a balazos.

Cámaras de seguridad captaron cuando el motociclista identificado como Fran Alex Tamara, de 23 años, llegó al punto indicado con el pedido solicitado y en la calle se encontraban dos sujetos entre ellos el presunto solicitante.

Uno de los falsos clientes simuló revisar un teléfono celular, mientras que el segundo sujeto lo agredió físicamente y le propinó tres disparos en la cabeza, huyendo posteriormente a bordo de una moto lineal.

​Testimonio de hermano y situación de la víctima

​El hermano de la víctima declaró que el joven cursaba los últimos ciclos de la carrera de enfermería, estando a solo tres meses de obtener su título profesional, y que laboraba como repartidor para solventar sus actividades, además deja un hijo de tres años en la orfandad en la ciudad de Huaraz.

​Los familiares manifestaron que las cámaras de seguridad lograron captar los rostros de los agresores involucrados en el crimen, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para lograr su captura y las sanciones correspondientes.