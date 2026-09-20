Persecución con balacera en Comas: un muerto deja presunto secuestro a taxista

Un presunto delincuente falleció y otros tres sujetos extranjeros fueron detenidos la mañana de este domingo 20 de setiembre tras una intensa persecución policial y balacera en el kilómetro 23 de la Panamericana Norte, en el distrito de Comas.

El hecho se originó cuando cuatro sujetos, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad venezolana, abordaron un vehículo de taxi por aplicativo a la altura de la zona norte, para luego agredir físicamente al conductor, robarle la unidad y mantenerlo secuestrado.

El agraviado relató que los atacantes lo amenazaron de muerte durante el trayecto antes de la intervención de las fuerzas del orden. El Escuadrón de Emergencia Norte de la Comisaría de Santa Luzmila desplegó un operativo inmediato que desencadenó en una persecución de entre 20 y 30 minutos, la cual incluyó un intercambio de disparos con los implicados.

​Intervención y traslado de heridos

​Durante la huida, el vehículo conducido por los sospechosos colisionó contra un árbol y terminó con los neumáticos dañados, lo que facilitó su captura de los ocupantes por parte de los agentes policiales. En el lugar de los hechos, también se observa que un vehículo de la policía tiene impactos de bala producto del fuego cruzado.

​Tras la captura, los detenidos fueron conducidos a la comisaría del sector y posteriormente derivados a la unidad especializada de secuestros y robo agravado para las diligencias correspondientes. En tanto, uno de los implicados que resultó herido durante el enfrentamiento fue trasladado de emergencia al Hospital de Collique, donde se certificó su deceso.