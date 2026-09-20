Víctor Revoredo deja la Dirincri y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP

El general Víctor Revoredo, quien venía desempeñándose como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), fue reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP (Dirasint), según se detalla en una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

La decisión se da luego que el Ministerio del Interior (Mininter) dispuso la reasignación de más de 20 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) a distintas direcciones y jefaturas a nivel nacional.

De acuerdo con la normativa, la salida de Revoredo, quien había asumido el cargo el primero de enero de este año tras su designación el pasado 29 de diciembre, dará paso al general Ricardo Espinoza Cuestas, exjefe de la Región Policial La Libertad, quien asumirá la dirección de la Dirincri.

Decisión propuesta por Fredy López

La resolución oficial precisa que estas modificaciones fueron propuestas por el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, y responden estrictamente a la "causal de necesidad del servicio" institucional.

Otros cambios en altos mandos policiales

El dispositivo legal también oficializó la rotación de otros altos oficiales, tales como el teniente general Luis Flores Solis deja el Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) para liderar la Inspectoría General, mientras que el general Manuel Elias Lozada Morales asume el COMOPPOL tras dejar la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y el general Víctor Hugo Meza Farfán pasa a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.