Caso Liceo Naval: Julio Rodríguez analiza situación de menores implicados en presunto abuso sexual

El abogado penalista Julio Rodríguez explicó en entrevista con El Dominical que la medida de internamiento impuesta a los seis escolares del Liceo Naval Astete por el presunto abuso sexual cometido a uno de sus compañeros tiene carácter estrictamente provisional.

Según indicó, el objetivo principal de esta disposición es "que no se repitan actos similares y que no se perturbe la actividad de recopilación de elementos de convicción que van a ser los trascendentales a efectos de determinar de manera exacta la responsabilidad de cada uno de los involucrados".

Rodríguez detalló que este procedimiento busca salvaguardar el avance de las diligencias sin interferencias, recordando que las medidas de esta naturaleza representan las opciones más severas contempladas para asegurar los fines del proceso. En esa línea, puntualizó que se evalúa de manera minuciosa la situación individual de cada menor vinculado al caso para esclarecer el grado de implicancia en los hechos denunciados.

Responsabilidad de adultos

​Respecto a la situación de los adultos que se encontraban en la unidad escolar cuando ocurrieron los hechos, el jurista señaló que las investigaciones respectivas determinarán el grado de responsabilidad.

"Los otros dos personas adultas que habrían estado en el vehículo, ellos tienen posición de garantía; es decir, ellos son los encargados de velar, de proteger que los menores no sufran ningún tipo de perjuicio", manifestó el especialista.

Implicancias legales

​Finalmente, sobre los plazos de la sanción socioeducativa aplicable a menores infractores, el abogado precisó que el tiempo máximo estipulado por la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema es de seis años. Explicó que dicha disposición busca equilibrar la proporcionalidad al tratarse de menores de edad, contrastando con los marcos punitivos previstos para el régimen común de adultos.