Marina de Guerra del Perú realiza demostración de asistencia humanitaria y gestión de desastres

​La Marina de Guerra del Perú organizó el ejercicio multinacional de ayuda humanitaria y gestión de desastres UNITAS 2026, el cual reúne a personal especializado en la costa del país para simular la respuesta coordinada ante eventos críticos derivados de fenómenos naturales.

Estas maniobras tácticas comprenden operaciones anfibias, rescates en el mar mediante embarcaciones y helicópteros, así como la intervención en estructuras colapsadas para la atención oportuna de víctimas y zonas afectadas.

​Coordinación internacional y centro de mando

​Delegaciones de 24 naciones, entre ellas Estados Unidos, Chile, Paraguay y Colombia, participan activamente en las prácticas utilizando equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) y centros de operaciones unificados.

​Las autoridades castrenses y agregados de defensa destacaron que estas actividades de entrenamiento conjunto buscan unificar protocolos y optimizar la toma de decisiones ante situaciones de crisis humanitaria en la región.