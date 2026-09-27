Breña: balacera en pollada deja un muerto y cuatro heridos

Un muerto y varios heridos dejó un ataque armado perpetrado por un presunto sicario. El hecho ocurrió durante la madrugada mientras se realizaba una pollada en la urbanización Los Cuglievan, en el distrito de Breña.

El atacante ingresó al inmueble alrededor de las 3:00 a. m. y realizó varios disparos que hirieron a cuatro asistentes, los cuales fueron trasladados de emergencia a los hospitales Loayza y Santa Rosa.

​Como consecuencia de las heridas de bala, John Alaín Pérez Huamán, de 42 años, perdió la vida en el trayecto al centro médico. En el lugar de la reunión, los agentes policiales acordonaron el perímetro y recabaron las evidencias para iniciar las diligencias correspondientes.

Vehículo robado e investigación

​Tras la balacera, los implicados intentaron huir a bordo de una motocicleta lineal, la cual quedó abandonada en la vía pública luego de que no pudieran encenderla. Las pericias policiales determinaron que el vehículo portaba una placa adulterada con cintas negras para ocultar su numeración real y había sido reportada como robada el pasado 19 de agosto en San Martín de Porres.

​La comisaría de Breña asumió la investigación del caso para identificar y capturar a los responsables del ataque armado. Las autoridades indicaron que este suceso se suma a otros hechos de violencia reportados previamente en la jurisdicción.