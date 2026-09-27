Papamanía en Lima: venden polos y artículos alusivos al papa León XIV a pocas semanas de su visita

​A pocas semanas de la visita oficial del Papa León XIV al Perú, los comerciantes del emporio comercial de Gamarra y el Centro de Lima han registrado un incremento en la comercialización de artículos religiosos e indumentaria temática denominado "papamanía".

La iniciativa responde a la fiebre comercial desatada por el pontífice, quien es reconocido por su vínculo con el país tras haber recorrido comunidades y trabajado con la población local en regiones como Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

Productos en Gamarra y el Centro de Lima

Diversos comerciantes y compradores han centrado su atención en la adquisición masiva de prendas y artículos alusivos al Sumo Pontífice. En Gamarra se ofrecen polos estampados con su imagen con precios que van desde los S/10 a S/20.

​Asimismo, en el Centro de Lima se pueden encontrar cuadros fotográficos enmarcados cuyos costos varían entre los S/10, S/15 y S/25 según el tamaño, además de denarios a S/3, llaveros a S/5, medallitas a S/2 y placas de madera a S/8.

Expectativa por llegada

Los vendedores señalan que la producción y venta de estos artículos se realiza de manera constante ante la alta acogida del público. ​La expectativa por el evento religioso moviliza a cientos de compradores que acuden al emporio comercial para adquirir diversos accesorios con anticipación.