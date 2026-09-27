​El "perro pituco": así es la lujosa vida y el exclusivo guardarropa de Anko

Anko es un perro de raza poodle de color blanco, que se ha convertido en una celebridad de internet tras acaparar la atención por sus excentricidades y su faceta como influencer en diversas redes sociales.
Este can cuenta con un extenso guardarropa que incluye prendas de diseñador, ropa deportiva, chalecos y camisetas de clubes de fútbol, entre otros, las cuales utiliza para asistir a diversos eventos.
Para movilizarse, la mascota tiene vehículos motorizados de juguete, incluyendo un automóvil deportivo rojo, una camioneta y un vehículo de carga, acompañado frecuentemente por su compañera Nieve. Esta ostentosa dinámica diaria ha generado gran repercusión entre los internautas, posicionándolo como un referente de mascotas con alta visibilidad digital.
Afecciones médicas y presupuesto de cuidado
El animal atravesó un periodo crítico de salud tras sufrir una infección generalizada en la próstata que comprometió sus funciones renales y hepáticas. Como consecuencia de esta enfermedad que limitó su capacidad para correr libremente, su propietario le adaptó un vehículo de cuatro ruedas para asegurar su movilidad y paseos.
Asimismo, su cuidado abarca una dieta especializada a base de pulpa de pavo, alcachofa, zanahoria y apio, con un costo mensual aproximado de entre S/ 4 mil y 14 mil destinado a su tenencia responsable.