​El "perro pituco": así es la lujosa vida y el exclusivo guardarropa de Anko

Anko es un perro de raza poodle de color blanco, que se ha convertido en una celebridad de internet tras acaparar la atención por sus excentricidades y su faceta como influencer en diversas redes sociales.

Este can cuenta con un extenso guardarropa que incluye prendas de diseñador, ropa deportiva, chalecos y camisetas de clubes de fútbol, entre otros, las cuales utiliza para asistir a diversos eventos.

​Para movilizarse, la mascota tiene vehículos motorizados de juguete, incluyendo un automóvil deportivo rojo, una camioneta y un vehículo de carga, acompañado frecuentemente por su compañera Nieve. Esta ostentosa dinámica diaria ha generado gran repercusión entre los internautas, posicionándolo como un referente de mascotas con alta visibilidad digital.

​Afecciones médicas y presupuesto de cuidado

​El animal atravesó un periodo crítico de salud tras sufrir una infección generalizada en la próstata que comprometió sus funciones renales y hepáticas. Como consecuencia de esta enfermedad que limitó su capacidad para correr libremente, su propietario le adaptó un vehículo de cuatro ruedas para asegurar su movilidad y paseos.

Asimismo, su cuidado abarca una dieta especializada a base de pulpa de pavo, alcachofa, zanahoria y apio, con un costo mensual aproximado de entre S/ 4 mil y 14 mil destinado a su tenencia responsable.