Hallan sin vida a bebé de un año dentro de una vivienda en Chorrillos

Un niño de un año y once meses fue hallado sin vida y con signos de lesiones la noche del último sábado al interior de una vivienda ubicada en el pueblo joven Vista Alegre, en el distrito de Chorrillos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10:00 p. m., luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) recibiera una alerta a través de la central de emergencia 105, trasladándose hasta el inmueble situado en una esquina de la avenida Francisco Bolognesi.

​Las precarias condiciones del predio dificultaron las labores de inspección de los representantes del Ministerio Público y de los peritos de criminalística, quienes debieron utilizar la luz de sus teléfonos celulares para realizar las primeras diligencias. La fiscal a cargo confirmó que el cuerpo del menor presentaba lesiones atribuibles a una muerte violenta.

​Situación de otros menores y familiares retenidos

​Durante la intervención en la vivienda alquilada por la familia, las autoridades también encontraron a otros dos menores de edad que se encontraban en situación de abandono y presentaban evidencias de maltrato físico. Ante esta situación, la madre del menor fallecido, identificada como María Benítez (41), fue trasladada a la comisaría Mateo Pumacahua junto al padre del niño y su tía paterna para rendir sus manifestaciones y esclarecer sus responsabilidades.

​Hasta altas horas de la madrugada, las diligencias fiscales y policiales continuaron en la dependencia policial y en el lugar de los hechos con el fin de determinar las circunstancias exactas del deceso y establecer las responsabilidades legales correspondientes. El Ministerio Público dispuso la ejecución urgente de peritajes y exámenes forenses para avanzar en el esclarecimiento de este caso que involucra presunta violencia familiar y abandono infantil.