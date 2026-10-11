Monitos rescatados causan sensación en el Parque de las Leyendas

Diversas especies de monos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre se han convertido en una de las principales atracciones del zoológico del Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel.

Los animales, que incluyen diversas variedades de monitos, cautivan al público que asiste a diario al centro de esparcimiento, mediante dinámicas que muestran su adaptación y convivencia en el recinto.

​Entre las historias que llaman la atención del público destaca la de "Félix Platanito", un mono machín que llegó con un balín alojado en la cabeza, muy cerca del cerebro, detectado a través de exámenes radiográficos. Asimismo, se encuentra el caso de "Reymond", un ejemplar que perdió un brazo a consecuencia de un accidente y que actualmente logra desplazarse utilizando sus extremidades restantes.

​Impacto del tráfico ilegal y atención especializada

Federico Gutiérrez, médico veterinario del Parque de las Leyendas, explicó que muchos de estos animales llegan como producto del tráfico ilegal de fauna silvestre, actividad que suele atentar contra las madres para extraer a las crías. El especialista detalló que los ejemplares más pequeños representan un desafío mayor, ya que ingresan en fases de lactancia y requieren dietas y cuidados complejos para superar el alejamiento materno.

​Las autoridades del zoológico indicaron que este programa de conservación busca proteger y procurar el bienestar integral de la fauna silvestre rescatada, garantizando atención especializada acorde a las necesidades de cada especie. En paralelo, el recinto anunció la futura incorporación de nuevos animales, como dos elefantes procedentes de México, reforzando las acciones de rescate y preservación.