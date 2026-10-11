El efecto BTS en Lima: desborde comercial, gastronomía coreana y furor entre fans

La banda surcoreana de K-pop BTS desató una intensa fiebre en Lima durante esta semana al presentarse en la capital para tres fechas de conciertos, provocando que miles de seguidoras, conocidas popularmente como "ARMYs", se congreguen masivamente en los exteriores de la Universidad San Marcos.

Esta movilización de los fanáticos abarcó los alrededores del recinto universitario, donde las seguidoras se dieron cita para demostrar su devoción y estar cerca de sus ídolos musicales en un evento que marcó un hito para la fanaticada en el país.

Movimiento comercial y oferta temática

No faltó el comercio ambulatorio en los alrededores del estadio de San Marcos, donde diversos vendedores ofrecían una gran variedad de productos alusivos a la agrupación. Entre los productos destacaban polos con los rostros de los integrantes, accesorios, abanicos para soportar el calor y servicios de maquillaje con glitter, además de la venta de comida temática como banderillas coreanas y bebidas como el bubble tea.

El entusiasmo de las seguidoras trascendió fronteras generacionales con la presencia de admiradoras internacionales y de asistentes que llegaron desde distintas regiones del país, como Huancavelica. Las fanáticas demostraron una alta organización y entrega para vivir esta experiencia junto a miles de personas que compartían la misma pasión por la boy band.

Denuncias por estafas y alta expectativa

La emoción por los conciertos se vio opacada por las denuncias de algunas asistentes que afirmaron haber sido víctimas de presuntas estafas en la adquisición de entradas por sumas de hasta S/1,500. Pese a estos incidentes y dificultades económicas previas, la fiebre por el K-pop se mantuvo firme, donde las ARMYs vivieron una noche inolvidable por la música y la conexión con la banda.