Panamericana Televisión celebra 67 años de historia, información y entretenimiento

Panamericana Televisión conmemora este 16 de octubre sus 67 años de trayectoria en la televisión peruana, consolidándose como uno de los medios de comunicación más emblemáticos del país.

El canal que dio inicio a sus transmisiones en 1959 y que posteriormente se fue consolidando hasta hacerse conocido como la “esquina de la televisión”, acompañando a varias generaciones de peruanos con información, entretenimiento y programas que dejaron huella en la memoria colectiva.

En este nuevo aniversario, Panamericana Televisión recuerda el camino recorrido desde sus inicios con importantes figuras del periodismo y el entretenimiento nacional. Programas como Buenos Días Perú, 24 Horas y Panorama forman parte de la trayectoria que continúa vinculada con la actualidad del país y la historia de los ciudadanos.

PROGRAMAS QUE MARCARON GENERACIONES

A lo largo de su historia, Panamericana Televisión impulsó espacios que se convirtieron en referentes de la pantalla chica. Entre ellos destacan Trampolín a la Fama, conducido por Augusto Ferrando; Risas y Salsa, que conquistó al público con el humor nacional; Nubeluz, fenómeno infantil que trascendió fronteras, y Aló Gisela, programa que contribuyó al crecimiento artístico de Gisela Valcárcel.

En la actualidad, la televisora mantiene una programación que combina información, investigación y entretenimiento. Sus espacios periodísticos, como 24 Horas, Panorama y Buenos Días Perú, continúan formando parte de su propuesta informativa, mientras que sus programas de otros géneros buscan conectar con distintos públicos.