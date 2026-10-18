Atacan a balazos un vehículo de la empresa Z Buss en plena ruta en Puente Piedra

Una unidad de transporte de la empresa Z Buss, que cubre la ruta entre Lima y Huacho, fue atacada con al menos cinco impactos de bala durante la madrugada de este domingo 18 de octubre en el distrito de Puente Piedra.

El atentado ocurrió a menos de quince minutos de la entrada al distrito. ​Los disparos impactaron directamente en la parte delantera de la unidad de transporte, la cual muestra marcas visibles en el sector frontal.

A pesar del ataque, el conductor salió ileso y continuó con su recorrido hasta llegar a su destino final en Huacho, mientras que los pasajeros descendieron del bus en estado de shock para inspeccionar los daños.

​Ataques anteriores y resguardo en la zona

Cabe resaltar, que no es la primera vez que la empresa de transporte resulta víctima de la criminalidad en sus operaciones habituales, ya que en otras ocasiones se ha registrado ataques contra los buses.

​Tras el ataque armado, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar de los hechos para resguardar la zona y realizar las investigaciones correspondientes tras el suceso ocurrido en plena madrugada.