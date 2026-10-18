Señor de los Milagros inicia su segundo recorrido procesional por el centro histórico de Lima

La imagen del Señor de los Milagros inició su segundo recorrido procesional este domingo a las 6:00 a. m. por el centro histórico de Lima. La jornada religiosa comenzó con una misa central oficiada desde las 7:00 a. m. por monseñor Carlos Castillo en el cruce de las avenidas Tacna y Huancavelica.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el lugar y corroboró que se han congregando una multitud de fieles con el tradicional hábito morado, quienes acompañarán al Cristo de Pachacamilla en su recorrido.

Durante la jornada, el anda sagrada tiene previsto llegar a la Plaza Mayor de Lima para recibir los honores y saludos de las autoridades locales y nacionales en la Municipalidad Metropolitana de Lima y en Palacio de Gobierno. Asimismo, el itinerario contempla el paso posterior de la procesión frente a la sede del Congreso de la República.

Participación de autoridades eclesiásticas

La eucaristía central, que culminó con la entonación del Himno Nacional del Perú, contó con la participación de sacerdotes y autoridades eclesiásticas antes de la despedida del anda del Cristo Moreno.

Cabe resaltar, que este recorrido procesional coincide, además, con las muestras de júbilo de la feligresía por la reciente salida del papa León XIV del Hospital del Vaticano tras la cirugía por cáncer pulmonar.