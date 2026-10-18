Cierran comisaría de Surquillo por fallas estructurales y declaran el inmueble inhabitable

La comisaría del distrito de Surquillo fue cerrada de manera total y declarada inhabitable debido a deficiencias críticas en su infraestructura tras el colapso del techo en octubre pasado que dejó un saldo de tres agentes policiales heridos.

Esta medida restrictiva entró en vigencia el día de ayer, interrumpiendo de forma definitiva la atención al público en su local habitual. Ante la inhabilitación del recinto policial, las denuncias por delitos, faltas, tránsito y familia deben ser atendidas en la comisaría de Miraflores, ubicada en la avenida General Vidal 230.

Por su parte, la emisión de constancias, copias certificadas y otros trámites administrativos se ha trasladado de manera temporal a la dirección ubicada en la calle Albert Einstein 150, en Surquillo, ubicada al costado del grifo Primax de Angamos.

Descontento de vecinos e información

La clausura del local ha generado sorpresa, malestar e incomodidad entre los vecinos y ciudadanos que continúan llegando al recinto policial sin conocimiento de la medida. Los usuarios llegaron hasta las puertas aseguradas con cadenas para leer el comunicado sobre el cierre, manifestando su fastidio al no poder realizar gestiones o reportar emergencias en el distrito.

Para brindar orientación y asistencia ante cualquier situación que requiera apoyo policial, las autoridades han puesto a disposición de la población el número telefónico 943 908 581. Asimismo, las instalaciones tradicionales permanecerán inhabilitadas de forma indefinida hasta que se determinen nuevas disposiciones.