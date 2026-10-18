Independencia: auto queda completamente destruido tras choque en la Panamericana Norte

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 18 de octubre y dejó un auto completamente destruido en el kilómetro 14.300 de la Panamericana Norte, en el distrito de Independencia.

El siniestro se habría producido cuando el automóvil, conducido por un hombre de aproximadamente 38 años, impactó contra una bifurcación vial y dio varias vueltas de campana tras una aparente confusión de ruta.

La unidad vehicular de color rojo sufrió daños severos que la dejaron inservible y convertida en chatarra, con la estructura del techo colapsada y la carrocería deformada. En el lugar del accidente se observan restos de pintura sobre el muro de contención, además de autopartes desprendidas como una llanta y la puerta del conductor.

Atención de herido y restricciones viales

El conductor afectado fue rescatado y trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte, a la espera de un reporte médico oficial sobre su estado de salud. Efectivos de la Policía Nacional y personal municipal acordonaron el área para facilitar las diligencias correspondientes y controlar el tránsito en la vía.

Debido al accidente, se recomienda a los conductores que se dirigen hacia el norte a tomar precauciones e ir por carriles colindantes de la transitada vía debido al incremento del tráfico con el paso de los minutos.