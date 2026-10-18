Halloween ya se siente en Mesa Redonda: comerciantes reportan alta demanda de disfraces y accesorios

La temporada de Halloween genera gran expectativa en el emporio comercial de Mesa Redonda, ubicado en el Centro de Lima, donde los comerciantes registran un incremento en la venta de disfraces y atuendos temáticos.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el lugar donde los vendedores enseñaron la diversidad de productos disponibles para el público que busca sus opciones favoritas con anticipación para la celebración.

Entre las máscaras y disfraces más solicitados este año por el público se encuentran los personajes de películas y series populares como Jason, La Purga, el Joker, catrinas, brujas y el clásico diseño de Batman.

Precios y ventas en Mesa Redonda

Los precios varían según el nivel de detalle y los accesorios elegidos, oscilando desde artículos básicos hasta opciones de S/120 para los trajes completos más complejos. El ambiente festivo se refleja en la masiva concurrencia de compradores que acuden a los locales comerciales en busca de novedades para la ocasión.

Los comerciantes señalaron que la campaña dinamiza las ventas en el emporio comercial, consolidando a Mesa Redonda como uno de los principales puntos preferidos para comprar la indumentaria que se festeja cada 31 de octubre.