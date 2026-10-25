Nuevo ataque a empresa Lipetsa: balean a chofer con pasajeros a bordo en San Juan de Miraflores

Un conductor de la empresa de transporte Lipetsa, conocida como "El Triángulo", fue atacado a balazos la noche del último sábado 24 de octubre mientras manejaba un bus con pasajeros a bordo en la avenida Héroes del Cenepa, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Tras recibir los proyectiles, el chofer fue auxiliado de inmediato y trasladado al hospital María Auxiliadora, mientras que hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre su diagnóstico médico ni se han precisado las circunstancias exactas en las que se ejecutó el ataque.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a los autores del ataque y esclarecer el móvil. Las pesquisas policiales buscan determinar si este hecho está vinculado a un caso de extorsión, cobro de cupos o amenazas dirigidas contra la empresa de transportes o sus trabajadores.

Ataques anteriores y paralización de la empresa

La compañía Lipetsa cubre la ruta 2804, cuyo ruta conecta los distritos de San Martín de Porres con Villa El Salvador. Este nuevo atentado ocurre poco después de que la empresa retomara el servicio tras haber suspendido sus operaciones a comienzos del mes de octubre debido al crimen de uno de sus conductores.

El anterior crimen ocurrió el pasado viernes 2 de octubre, cuando el chofer identificado como Juan Burgos Imán fue asesinado a balazos en la intersección de la avenida Primero de Mayo con la antigua Panamericana Sur, cerca del puente Las Brisas, en Villa El Salvador.