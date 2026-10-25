Asesinan a salvavidas a plena luz del día en Chorrillos: familiares exigen justicia

Un hombre de 33 años, que trabajaba como salvavidas desde hace dos años, fue asesinado a balazos. El ataque se produjo a plena luz del día a la altura de la avenida Los Pinos con la calle Jauja, en el distrito de Chorrillos.

Los hechos ocurrieron luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y le propinaron más de 30 disparos utilizando dos cacerinas de municiones y acabando con su vida.

Tras la ráfaga de disparos, los vecinos y comerciantes de la zona expresaron su preocupación ante este nuevo hecho delictivo. La víctima deja a un menor de edad en la orfandad, mientras los familiares y amigos exigen justicia.

Diligencias policiales e investigaciones

Hasta el lugar de los hechos llegaron peritos de criminalística, agentes de la Policía Nacional y el fiscal de turno para realizar el levantamiento del cuerpo y el recojo de los casquillos de bala. Las investigaciones del caso quedaron formalmente a cargo de la Depincri del distrito para identificar y capturar a los implicados.

Los familiares brindaron detalles sobre el entorno de la víctima y solicitando que las indagaciones no queden impunes. En tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar el móvil exacto del crimen.