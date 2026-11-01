Ataques contra conductores no cesan a pesar de pagar cupos

La ola de violencia contra el transporte público en Lima persiste y uno de los últimos ataques ocurrió cuando dos sujetos en motocicleta dispararon contra un bus de la empresa "El Rápido" (Línea F) en la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores.

Debido a este hecho, un conductor de 71 años resultó herido de gravedad, confirmando que los ataques sistemáticos contra los choferes no se detienen a pesar de las alertas y denuncias previas del sector.

El ataque armado ocurrió mientras la unidad transportaba pasajeros, los cuales debieron tirarse al piso para esquivar los proyectiles dirigidos a la cabina. La víctima fue auxiliada rápidamente por efectivos policiales y trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde se informó que permanece estable.

Reclamos del sector transporte

Frente a esta problemática, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, denunció que los crímenes y extorsiones contra los choferes continúan de manera impune a pesar de que los operadores realizan pagos de cupos a las bandas delictivas.

El dirigente advirtió sobre la falta de acciones gubernamentales efectivas para frenar la inseguridad, lo que genera un clima de constante zozobra y empuja a varias empresas a evaluar paralizaciones totales en el rubro.