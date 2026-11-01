Fieles participan en el quinto y último recorrido del Señor de los Milagros

Cientos de fieles participan este domingo 1 de noviembre en el quinto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros en el centro de Lima, marcando el cierre de las tradicionales celebraciones religiosas del mes de octubre.

Desde tempranas horas, las inmediaciones de la Iglesia de las Nazarenas albergaron a una multitud de devotos que se hicieron presentes para escuchar las sagradas notas musicales y presenciar la salida de la venerada imagen.

Las actividades litúrgicas de la jornada contemplan la realización de misas sucesivas por horas en el interior del templo, preparándose la salida de la primera cuadrilla en andas alrededor de las 10:25 a.m.. Este grupo de cargadores trasladará la sagrada efigie hacia la esquina conformada por las avenidas Tacna y Emancipación, lugar donde se ha instalado un estrado especial para recibir a los devotos.

Misa presidida por arzobispo de Lima y recorrido

En dicho punto estratégico se oficiará la misa principal de este domingo, la cual estará presidida por el monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, con una duración estimada de hasta hora y media.

Posteriormente, el anda del Cristo de Pachacamilla retomará su desplazamiento por las avenidas Tacna, Chancay y Emancipación en un recorrido procesional que congregará miles de devotos durante todo el día.