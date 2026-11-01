Llegan a Lima los dos papamóviles para la visita del papa León XIV

Un avión comercial aterrizó la mañana de este domingo 1 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, transportando los dos papamóviles que serán utilizados por el papa León XIV durante su visita oficial al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

Los dos vehículos oficiales, que pesan aproximadamente tres toneladas cada uno, fueron modificados en un plazo de 24 días para cumplir con las exigencias del Vaticano para trasportar al pontífice.

Estas unidades cuentan con estructuras protectoras para la cabina, placas con las letras "V" y "1" gestionadas de acuerdo con el Ministerio de Transportes, frases en latín y símbolos del Vaticano, además de espacio para la santidad, dos representantes de la iglesia y personal de seguridad.

Traslado y preparación operativa

Tras el aterrizaje en la pista del terminal aéreo, las unidades y sus protecciones fueron desmontadas para ser llevadas al Grupo Aéreo N° 8. En dicha base se realizarán los ensamblajes y acondicionamientos correspondientes durante los próximos días previos a la presentación oficial ante la ciudadanía programada para el 11 de noviembre.

La llegada de estos transportes forma parte de la fase final de movilización logística a diez días de la visita del Sumo Pontífice, la cual contempla actividades oficiales en Lima, Cusco, Pucallpa y Trujillo.