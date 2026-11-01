Caos y peligro en el Jirón de la Unión: motocicletas y scooters invaden vía peatonal

Un equipo de El Dominical llegó hasta la cuadra 8 del jirón de la Unión, ubicado en el centro de Lima, se registra caos debido al tránsito indebido de motocicletas, bicicletas eléctricas y scooters en una vía que es estrictamente peatonal.

Esta problemática afecta el tránsito en el espacio público, donde la circulación de unidades motorizadas está prohibida para garantizar el desplazamiento seguro de los ciudadanos por esta tradicional calle.

A pesar de las restricciones vigentes, múltiples conductores de motocicletas, scooters y repartidores de delivery utilizan esta ruta como si fuera una vía convencional. Algunos de los conductores avanzaban entre la multitud sin considerar la presencia de peatones, argumentando en muchos casos desconocimiento de la prohibición o la necesidad de realizar entregas rápidas.

Riesgo y malestar en transeúntes

El desplazamiento desordenado de estos vehículos de micromovilidad y motorizados genera situaciones de peligro latente para personas de la tercera edad, usuarios en sillas de ruedas y padres que transitan con coches para bebés.

Los transeúntes afectados manifiestan su malestar ante la falta de respeto a las normas, advirtiendo sobre el riesgo constante de atropellos en una zona diseñada exclusivamente para el tránsito a pie.