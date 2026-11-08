Ofrecen ventiladores con rociadores de agua en el jirón Paruro ante ola de calor

Ante el incremento de la sensación térmica y las altas temperaturas registradas en la capital, comerciantes del Jirón Paruro ofrecen nuevas alternativas de ventilación para el público y negocios locales.

Un equipo de El Dominical conversó con una vendedora que ofrece equipos de ventilación con rociadores de agua. Se trata de el ventilador industrial modelo Tsunami Turbo 2027, un equipo diseñado para cubrir áreas comprendidas entre los 200 y 300 metros cuadrados.

Este dispositivo cuenta con una potencia de 300 W, una autonomía de funcionamiento de 14 a 18 horas y un sistema interno de bombeo de agua con un tanque de 1.5 litros de capacidad, el cual permite la incorporación de hielo para intensificar la sensación de aire frío en el ambiente.

Variedad de precios y disponibilidad

La oferta comercial comprende opciones adaptadas a distintos requerimientos espaciales, abarcando desde dispositivos compactos destinados a espacios reducidos hasta equipos industriales de gran envergadura. De acuerdo con la información brindada en el punto de venta, los ventiladores pequeños se encuentran disponibles desde los S/35, mientras que el modelo industrial Tsunami se comercializa a partir de los S/350.

La atención al público en el establecimiento de la cuadra 11 del Jirón Paruro se realiza de lunes a domingo, consolidándose como un punto de concurrencia para transeúntes y emprendedores que buscan mitigar los efectos del bochorno y las condiciones climáticas cálidas que predominan en la ciudad durante la temporada.