Entregan pases a residentes de la avenida Arequipa por carril bidireccional

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició la etapa informativa y la entrega de los pases vehiculares autorizados (VAPs) a los residentes, trabajadores y propietarios con cocheras ubicadas en la avenida Arequipa.

Esta medida se ejecuta en el marco de la implementación de la segunda etapa del carril bidireccional, cuyo trayecto comprende desde la avenida Emilio Fernández hasta la calle Bartolomé Herrera, en el distrito de Lince. Los permisos buscan garantizar el acceso ordenado a las cocheras particulares ante la restricción de la vía exclusiva para el transporte público.

Para la obtención de los VAPs, los usuarios deben realizar el registro a través de la plataforma web institucional, creando un usuario y contraseña y acreditando la residencia o actividad laboral mediante el DNI o el documento de autovalúo. El vocero de la ATU, Daniel González, indicó que los pases físicos se distribuyen en ferias informativas a los vecinos que completaron el trámite hasta el 4 de noviembre, complementándose con la opción digital accesible desde teléfonos móviles.

Reducción de tiempos de viaje y ampliación de flota

El nuevo tramo del carril bus bidireccional cuenta con una longitud aproximada de 2.40 kilómetros, reservando el carril izquierdo en dirección de Miraflores al centro de Lima exclusivamente para la circulación de los buses del corredor azul, mientras que los carriles opuestos se mantienen para el tránsito particular. La entidad proyecta que esta intervención reducirá el tiempo de viaje desde Bartolomé Herrera hasta el centro de Lima, pasando de un promedio de entre 20 y 24 minutos a un estimado de 10 minutos.

Para sostener el incremento de la demanda operativa previsto para el mes de diciembre, la ATU informó que la flota vehicular en operación aumentará de 90 a 120 unidades. Los buses ya se encuentran asignados al concesionario, y actualmente se lleva a cabo la contratación y capacitación de nuevos conductores en materia de seguridad vial, considerando la convivencia con ciclovías y cruces peatonales en el eje vial.