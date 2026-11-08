Hallan cuerpo de mujer en descampado de San Martín de Porres y detienen a un sospechoso

El cadáver de una mujer que presentaba diversos signos de golpes y maltratos fue hallado en la zona de la muralla de Chuquitanta, ubicada en la prolongación Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

Tras el hallazgo durante la madrugada, efectivos policiales de la comisaría de Pro cercaron el perímetro, mientras que personal del Ministerio Público y médicos legistas llegaron al lugar para iniciar las indagaciones y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima había asistido a una reunión social horas antes del crimen, evento del cual se retiró en compañía de un conocido de su entorno. El sujeto, quien inicialmente había asegurado a otras amistades que dejó a la joven sana y salva en su domicilio, fue ubicado y detenido por la policía en los alrededores del lugar donde se encontró el cuerpo, siendo señalado como el presunto responsable de los hechos.

Características de zona y evidencias halladas

La zona donde se produjo el hallazgo corresponde a un tramo oscuro de la prolongación Naranjal que carece de cámaras de videovigilancia y presenta áreas descampadas extensas. A pocos metros del cuerpo, los agentes policiales ubicaron e incautaron una motocicleta perteneciente al detenido, la cual se encontraba estacionada cerca de un patrullero policial y constituye un elemento clave dentro de las investigaciones preliminares para esclarecer el vínculo del sospechoso con el suceso.

Asimismo, las pesquisas iniciales indican que los vecinos del sector se encontraban en alerta tras haber escuchado pedidos de ayuda y gritos de auxilio durante la madrugada, situación que motivó el aviso a las autoridades policiales. Las diligencias fiscales y criminalísticas continúan en desarrollo para determinar con precisión las circunstancias y responsabilidades en torno a este caso de violencia.