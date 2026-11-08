Cerrarán Plaza de Armas dos días por visita del papa León XIV

La Plaza de Armas de Lima y sus alrededores serán cerrados de manera temporal como parte de los protocolos de seguridad dispuestos por las autoridades ante la llegada del papa León XIV a nuestro país.

Dicha medida restrictiva entrará en vigor este martes 10 de noviembre a partir de las 10:00 p. m., momento en el cual se prohibirá el ingreso vehicular al sector para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales programadas en la zona.

El perímetro determinado por las autoridades estará delimitado de manera específica por las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Dentro de este cuadrante no se permitirá la circulación de automóviles particulares, estableciéndose rigurosos controles de acceso para los transeúntes que se dirijan hacia la Plaza de Armas, la Catedral, Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima.

Controles operativos y recomendaciones

El dispositivo de seguridad responde a las coordinaciones protocolares previas al arribo del sumo pontífice, situación que movilizará a las entidades encargadas de custodiar toda el área metropolitana.

Los conductores y ciudadanos que transiten habitualmente por el Cercado de Lima deberán tomar las precauciones necesarias ante la inhabilitación temporal de estas arterias viales clave durante la noche del martes.