Navidad 2026: ofertan árboles, luces LED y adornos en el Centro de Lima

A pocas semanas de la Navidad, los comerciantes de las cuadras 6 y 7 del jirón Andahuaylas y del jirón Huallaga, en el Cercado de Lima, iniciaron la venta de una amplia variedad de artículos y adornos navideños.

Los establecimientos ubicados en las inmediaciones del Mercado Central y Mesa Redonda registran la llegada de ciudadanos que acuden a adquirir desde figuras animadas hasta ornamentos tradicionales para la temporada.

Entre los productos destacan los árboles de Navidad cuyos precios varían desde los S/350 para modelos de 2.40 metros sin adornos, hasta los S/1,500 para pinos de 3 metros. Asimismo, los árboles tipo pino canadiense de 2.40 metros se ofertan a S/1,200, mientras que decoraciones completas que incluyen adornos y duendes alcanzan los S/3,200. Los adornos individuales como duendes se comercializan a S/75 y las figuras de Papá Noel de pata larga cuestan entre los S/50 y S/220, además de modelos móviles de 1.50 metros tasados entre S/600 y S/900.

Sistemas de iluminación LED y decoraciones

También hay sistemas de iluminación LED y elementos decorativos especializados para interiores y fachadas. Las luces LED de 35 metros con 500 focos se encuentran disponibles a S/35 por unidad o a S/30 al por mayor por la compra de tres cajas, mientras que las tiras de 150 metros se ofertan a S/200 y las opciones de 100 metros a S/120. Adicionalmente, se comercializan guirnaldas empavonadas decoradas a S/25 y tiras de 3 metros con aplicaciones a S/45.

Los compradores también pueden adquirir elementos ornamentales como farolitos musicales del Grinch con precios entre S/250 y S/270, trenes navideños en promoción a S/350, villas navideñas entre S/240 y S/280, y títeres de personajes temáticos a S/38. Asimismo, figuras animadas de renos con movimiento a S/900, así como muñecos de Papá Noel y Mamá Noela cuyos precios van entre los S/550 y S/800 según sus dimensiones y mecanismos.